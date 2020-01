Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 16:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) Viabilità 26 GENNAIO 2020 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR PERMANGONO CODE SU VIA APPIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA CONFINI DI CASTEL GANDOLFO E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE DI Roma PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A Roma IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1. ANCHE A FROSINONE FINO ALLE ORE 18.00 DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER TUTTI I VEICOLI AD USO PRIVATO NELLA FASCIA URBANA TRA CUI VIALE DEI VOLSCI, VIA MARITTIMA E VIA PUCCINI NONCHE’ AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO ... romadailynews

