Unigram si aggiorna: introdotti nuovi tipi di sondaggi (Di domenica 26 gennaio 2020) Durante la giornata di oggi, Unigram, l’ottimo client UWP di Telegram per Windows 10, si è aggiornato oggi introducendo tre nuovi tipi di sondaggi. Novità in questa versione Crea tre nuovi tipi di sondaggi: Vedi chi ha votato nei sondaggi con risultati visibili. Vota diverse opzioni nei sondaggi con risposta multipla. Prova a indovinare la risposta corretta nei sondaggi a quiz. Per creare quiz con domande multiple e con la possibilità di allegare media si possono utilizzare bot come @QuizBot. Download La nuova versione di Unigram è numerata 3.14.2659 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Unigram: link download windowsinsiders

Unigram aggiorna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Unigram aggiorna