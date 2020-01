Under17: Cesare Ventura sul velluto con la Luca Fusco, primato consolidato (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento (comunicato stampa) – Il titolo dell’articolo non è forzoso e neppure vuole essere offensivo, ma è lo specchio di quanto accaduto sabato sera al Mellusi di Benevento. Di fronte la capolista indiscussa, Cesare Ventura, e ciò che è rimasto di una squadra di calcio. La Luca Fusco Academy si è presentata in formazione rimaneggiata e con gli uomini nemmeno contati per formare un undici. Non conosciamo le motivazioni, certo, ma così si falsa un torneo e si mandano allo sbaraglio ragazzi che, invece di divertirsi in maniera sana, in maniera evidente non vedevano l’ora che arrivi il triplice fischio… Una non-gara quella disputata, un monologo umiliante e offensivo proprio per i volenterosi calciatori ospiti e meno male che i gialloblù hanno immediatamente compreso il tipo d’atteggiamento da adottare. Una sorta d’allenamento a ritmi blandi, con poca garra, ... anteprima24

