Tragedia Kobe Bryant, morta anche la figlia Gianna: aveva solo 13 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Tragedia Kobe Bryant, morta anche la figlia Gianna: aveva solo 13 anni. Il campione è una delle sue quattro figlie erano sull’elicottero che è precipitato due ore fa. Kobe Bryant è morto a 41 anni in un terrificante incidente di elicottero che ha provocato la morte delle 5 persone a bordo oltre ai componenti dell’equipaggio. … L'articolo Tragedia Kobe Bryant, morta anche la figlia Gianna: aveva solo 13 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

dchinellato : ???? Kobe Bryant has died in the crash of his helicopter. He was 41. It’s a devastating news for all basketball ????… - Radio105 : Tragedia nel mondo del basket... Ciao Kobe?? #KobeBryant #NBA #Lakers #26gennaio #Radio105 - GoalItalia : E' morto Kobe Bryant: il mondo è sotto shock -