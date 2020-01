Tour Down Under 2020: Holmes beffa Porte sulla Willunga. Il tasmaniano si consola con la generale (Di domenica 26 gennaio 2020) Per la prima volta dal 2014 ad oggi non è Richie Porte a vincere il tradizionale arrivo in cima alla Willunga Hill al Tour Down Under. Il tasmaniano, per la verità, ha staccato tutti gli altri uomini di classifica e conquistato la maglia ocra, ma sul traguardo è stato battuto dal britannico Matthew Holmes della Lotto-Soudal, uno dei fuggitivi di giornata, ripreso dal corridore della Trek nell’ultimo km, che è riuscito a tenere la ruota di Porte e lo ha poi superato in volata. Ottimi gli azzurri con Manuele Boaro (Astana) 3° di giornata e Diego Ulissi (UAE Team Emirates) 6°. Quest’ultimo, inoltre, conquista la seconda piazza nella graduatoria finale alle spalle di Porte, mentre sul gradino più basso del podio sale il tedesco Simon Geschke (CCC). La gara è stata contraddistinta da una fuga di 26 atleti tra i quali vi erano anche Holmes e Boaro. I battistrada, all’imbocco ... oasport

