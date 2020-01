Sblocco volto Facebook Messenger: come funziona su Android (Di domenica 26 gennaio 2020) Sblocco volto Facebook Messenger: come funziona su Android In tema di sicurezza, sempre più applicazioni stanno muovendo passi in avanti con delle nuove implementazioni. Una di queste riguarda lo Sblocco con il volto, arrivato qualche tempo fa su Whatsapp e che ora potrebbe essere aggiunto anche su Facebook Messenger, altra app molto utilizzata dell’universo Zuckerberge tra le più rinomate in tema di messaggistica istantanea. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Sblocco volto Messenger: arriva a breve? Nei giorni scorsi, su Twitter una sviluppatrice – Jane Manchung Wong – ha pubblicato uno screenshot inerente proprio allo Sblocco con il volto di Messenger, che verrebbe attivato attraverso le impostazioni con la possibilità di impostarlo automaticamente subito dopo l’uscita dall’applicazione o entro un certo limite di tempo, da un minuto ... termometropolitico

