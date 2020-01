Rifiuti, Torre del Greco passa al “porta a porta” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Torre del Greco – Torre del Greco passa al porta a porta. Cambia il sistema di raccolta nella quarta città più grande della regione Campania. Lo start del nuovo piano di raccolta differenziata è previsto per la serata del 27 gennaio 2020, quando le prime quattro zone saranno chiamate a rispettare le nuove regole del conferimento dei Rifiuti. In particolare saranno le zone periferiche a sperimentare le nuove regole della differenziata, si tratta quindi di porzioni di territorio che sono al confine con i comuni limitrofi di Ercolano e Torre Annunziata. Le zone interessate sono la “1”, “2”, “25” e “26” (in basso lo schema con le strade interessate). Gradualmente anche le altre zone passeranno al porta a porta. In questo caso, i cittadini possono conferire i Rifiuti già secondo il nuovo calendario presso le postazioni mobili che coincidono con gli Eco-punti ... anteprima24

mattinodinapoli : Rifiuti, Torre del Greco passa alla raccolta porta a porta: scatta il nuovo piano - Torrechannelit : Torre del Greco – Al via il nuovo piano rifiuti, si passa al “porta a porta” - lavocemanduria : Oltre ai rifiuti, tre ordigni bellici sotto la sabbia a Torre Colimena -