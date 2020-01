Precisazioni sui ritardi di Android 10 per Samsung Galaxy S9 in Italia a fine gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) Da alcuni giorni a questa parte si discute molto sui tempi di attesa per lo sbarco dell'aggiornamento Android 10 a bordo del Samsung Galaxy S9. Tutta colpa di un rinvio scovato su Samsung Members tedesco, come vi abbiamo riportato un paio di giorni fa sulle nostre pagine. Secondo quella fonte ufficiale, infatti, lo smartphone lanciato sul mercato poco meno di due anni fa è destinato a toccare con mano il tanto atteso pacchetto software in ritardo e, precisamente, a partire dal mese di marzo (inizialmente era previsto a gennaio). Come stanno le cose per Android 10 sul Samsung Galaxy S9 in Italia? Provando a scendere maggiormente in dettagli su questa storia, in tanti si stanno chiedendo quanto tempo dovremo attendere prima di fare questo step in Italia. In effetti, pare confermata, almeno sulla carta, la tendenza che vede ciascuna divisione europea del produttore gestire in modo ... optimaitalia

