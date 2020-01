Portieri svagati, Roma-Lazio 1-1: Acerbi riprende Dzeko (Di domenica 26 gennaio 2020) Finisce 1-1 il derby della Capitale. La Roma lo gioca meglio e trova il vantaggio al 26′ con Dzeko, bravo a sfruttare una sciagurata uscita di Strakosha. I giallorossi, che colpiranno anche un palo con Pellegrini, sfiorano il 2-1 ma beccano al 24′ il pareggio di Acerbi: anche qui gravissimo errore nell’area piccola di Pau Lopez. Nella ripresa la Roma attacca, ma non sfonda. In classifica Lazio terza (-2 dall’Inter, ma una gara in meno). Giallorossi quarti a +1 sull’Atalanta. Meglio la Roma La Roma, ridotta all’osso dagli infortuni (l’ultimo di Diawara), interpreta meglio la gara. Raramente si era vista quest’anno una Lazio così in difficoltà nella trasmissione del pallone. Merito della pressione alta dei giallorossi che trovano conforto anche nelle prestazioni di chi solitamente è più devoto alla ‘giocata’. Kluivert, in ... open.online

