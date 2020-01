Paderno, alt al camion: macerie senza permesso e muratore in nero (Di domenica 26 gennaio 2020) Rifiuti senza permesso e muratore clandestino a bordo. Doppio colpo per la polizia locale di Paderno Dugnano che ha fermato un mezzo lungo via Erba sul confine con Cusano Milanino. La pattuglia era presente a bordo strada per controlli di routine, quando ha fatto la paletta a un furgone che sopraggiungeva con a bordo due muratori. Il primo di nazionalità rumena è risultato regolare invece il secondo di origini egiziane non è stato in grado di esibire il permesso di soggiorno. Come se non bastasse, nel cassone del camion c’erano macerie e rifiuti di ogni genere. su Il Notiziario. ilnotiziario

