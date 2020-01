LIVE Sci di fondo, Sprint Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino prova a sorprendere in tecnica classica (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA MARCIALONGA DALLE 8.00 (DOMENICA 26 GENNAIO) Il programma odierno 9:01 Le finali prenderanno invece il via dalle 11:45. 8:58 Alle 9:15 partiranno le qualifiche femminili, alle 9:50 quelle maschili. 8:55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint in tecnica classica, valide per la Coppa del Mondi di sci di fondo, che andranno in scena ad Oberstdorf (Germania). Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Sprint in tecnica classica valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Oberstdorf, in Germania: oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 09.15 scatteranno le qualifiche, mentre per quanto concerne le fasi finali bisognerà attendere le ore 11.45. Nella prova odierna saranno ben otto gli azzurri impegnati, equamente divisi tra uomini e donne: saranno della partita Federico ... oasport

