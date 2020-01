LIVE Inter-Cagliari 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: in vantaggio i nerazzurri alla fine della prima frazione di gioco (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finisce il primo tempo, Inter-Cagliari 1-0. 48′ Giallo per Lukaku per un brutto fallo su Luca Pellegrini a centrocampo. 47′ Fiammata dell’Inter, cross di Biraghi dalla sinistra e per poco Lautaro non trova la doppietta di testa. 45′ Ci saranno tre minuti di recupero. 43′ Cagliari che prova l’assalto in massa dentro l’area di rigore nei minuti finali del primo tempo. 41′ Ancora Lautaro Martinez rientra dalla sinistra e tira rasoterra, para ancora una volta Cragno con i piedi. 39′ Cagliari che in questo primo tempo ha tenuto Faragò sulla linea dei difensori giocando così praticamente a specchio. 37′ Due fiammate di Nainggolan ma non riesce andare in modo pulito alla conclusione. 35′ Nainggolan prova il tiro da fuori area al volo, pallone che finisce lontano dalla ... oasport

