LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 7-6 0-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set! Match riaperto a Melbourne (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 1-1 Parità nel punteggio nel quarto set. AD-40 Errore sottorete di Sandgren: Fognini ha la chance di pareggio. 40-40 Il Challenge non convalida l’accelerazione di diritto del ligure. 40-30 Gran recupero di Fognini che induce all’errore l’avversario con lo schiaffo a volo. 15-30 Passante di Sandgren con Fognini sottorete. 15-15 Chiude a rete il ligure che attacca in contro tempo. 0-15 Accelerazione in rete di Fognini. 0-1 Sandgren comincia bene il quarto set. 40-15 Buona prima esterna di Sandgren. 30-15 Fuori di un soffio il diritto di Fognini. 0-15 Doppio fallo di Sandgren. INIZIO QUARTO SET 10.00 Match riaperto a Melbourne! Fabio Fognini vince il terzo set al tie-break per 7 punti a 2 grazie ad un gioco piuttosto centrato come ... oasport

