LIVE/ Avellino-Picerno, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due tecnici (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Al “Partenio-Lombardi” va in scena una partita delicata tra due formazioni bisognose di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Quella che si disputerà nel fortino dei biancoverdi, sarà un’occasione un’occasione importante per l’Avellino, che dopo le due sconfitte di fila ha voglia di piazzare il riscatto riprendere la marcia verso la salvezza contro una diretta concorrente, il Picerno. Le formazioni ufficiali di Avellino-Picerno: Avellino (3-5-2): Dini; Illanes, Zullo, Bertolo; Celjak, Izzillo, Di Paolantonio, De Marco, Laezza; Micovschi, Albadoro. A disp.: Tonti, Pizzella, Morero, Russo, Carbonelli, Alfageme, Rossetti, Evangelista. All.: Capuano. Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Zaffagnini, Lorenzini; Melli, Vrdoljak, Pitarresi, Kosovan, Guerra; Santaniello, Nappello. A ... anteprima24

papahd11 : Avellino - AZ Picerno ASD - Live stream, 26/1/2020 - Football Italy C1 LIVE STREAM Avellino vs AZ Picerno ASD Avel… - sportavellino : [LIVE] Scandone Avellino - Palestrina - DoveSiVaQuestaS : ?? Il 'bit' dei Mitomani Beat? ....cura del suono, l'uso di strumentazione d'epoca e - non ultimo - un look adeguato… -