Kobe Bryant morto: si spera nella bufala, ma TMZ e Media americani confermano (Di domenica 26 gennaio 2020) Appassionati di basket e più in generale di sport di tutto il mondo sconvolti in questi minuti, in riferimento all’annuncio di Kobe Bryant morto. In tanti sperano nella bufala, considerando il fatto che dalla fonte, precisamente TMZ, giungano al momento solo notizie frammentarie. Come sempre avviene in questi casi, è necessaria la massima cautela, ma occorre anche fare i conti con le prime analisi che si stanno portando avanti tra gli addetti ai lavori oggi 26 gennaio. Kobe Bryant morto: bufala o non c’è niente da fare? Ci sono margini per sperare nella bufala su Kobe Bryant morto? Purtroppo sembrerebbe proprio di no. L’invito è quello di attendere notizie ufficiali, magari da parte del suo manager, o comunque di un portavoce della sua famiglia, ma in questi minuti i principali Media americani stanno confermando l’annuncio. Insomma, quanto riportato da TMZ viene ... bufale

DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… -