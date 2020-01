Il razzismo è tornato: cos’è andato storto? Un saggio illuminante si interroga su come l’equazione “per non dimenticare uguale mai più” non sia sufficiente (Di domenica 26 gennaio 2020) La premessa è di quelle disorientanti. È innegabile che la società contemporanea sia permeata da due caratteristiche che, per quanto siano entrambe oggettive e reali, sono al tempo stesso diametralmente opposte. Da una parte negli ultimi vent’anni la Shoah è stata oggetto di intense e capillari attività commemorative in tutto il mondo occidentale, tanto che parlare genericamente di “memoria” ci porta alla mente direttamente l’Olocausto. Nello stesso lasso di tempo, però, il razzismo e l’intolleranza sono aumentati a dismisura proprio nei paesi in cui le politiche della memoria sono state promosse con maggior vigore. Veri. Entrambi i fatti. Ma allora la domanda nasce spontanea: che legame c’è? Cosa è andato storto nella rappresentazione e nella comunicazione della memora. È da qui che parte I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe (Bompiani), saggio, illuminante e ... lanotiziagiornale

InvisibleWomann : @itsmrsnobody Vabbè non è che possono chiedere a chi è tornato a casa e chi no. Che poi secondo me si sta creando i… - mrtrs77 : @CieloGrigioStop Perché il razzismo è tornato di moda. Alla grande. - Loscurnacchiat1 : @Agenzia_Ansa @matteosalvinimi La massiccia presenza di fascioleghisti invece rappresenta l'essenza della tolleranz… -