HIGHLIGHTS Parma Udinese | gol e azioni salienti del match

Pagelle e HIGHLIGHTS 20^ giornata : Atalanta-SPAL - Petagna e Valoti condannano la Dea. Juventus-Parma 2-1 - dopietta Ronaldo. Genoa-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi. Lecce-Inter 1-1 - Mancosu risponde a Bastoni : Pagelle 20 giornata- Tutto pronto per la 20ª giornata di Serie A. Apriranno le danze le sfide tra Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Torino. Particolare attenzione anche ai match tra Milan-Udinese e Juventus-Parma. Leggi anche: Probabili formazioni 20^ giornata: Juve, riecco Ronaldo. Milan, confermati Leao-Ibrahimovic. Inter, Barella dal 1' Pagelle 20 giornata Serie A: Video e Highlights Lazio-Sampdoria […] L'articolo Pagelle e Highlights 20^ ...

Video/ Juventus Parma - 2-1 - : HIGHLIGHTS e gol. Cristiano Ronaldo risolve problemi : Video Juventus Parma, risultato finale 2-1,: ennesima vittoria sofferta e di misura per i bianconeri che allungano sull'Inter di Conte.

Pagelle e HIGHLIGHTS 20^ giornata : Juventus-Parma 2-1 - dopietta Ronaldo. Genoa-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi.Milan-Udinese 3-2 - doppietta Rebic. Lecce-Inter 1-1 - Mancosu risponde a Bastoni : Pagelle 20 giornata- Tutto pronto per la 20ª giornata di Serie A. Apriranno le danze le sfide tra Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Torino. Particolare attenzione anche ai match tra Milan-Udinese e Juventus-Parma. Leggi anche: Probabili formazioni 20^ giornata: Juve, riecco Ronaldo. Milan, confermati Leao-Ibrahimovic. Inter, Barella dal 1' Pagelle 20 giornata Serie A: Video e Highlights Lazio-Sampdoria […] L'articolo Pagelle e Highlights 20^ ...

LIVE Juventus-Parma 2-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo con una doppietta firma la vittoria dei bianconeri. Pagelle e HIGHLIGHTS : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights Juventus-Parma LA CRONACA DELLA PARTITA 22.52 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! 22.50 Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 7; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 7, Alex Sandro 6 (21′ Danilo 6.5); Rabiot 6, Pjanic 5, Matuidi 5; Ramsey 6 (59′ Higuain 6); Dybala 6.5 (80′ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 8. All. Sarri 7. PARMA (4-3-3): Sepe 5; ...

VIDEO Juventus-Parma 2-1 - HIGHLIGHTS - gol e sintesi : Cristiano Ronaldo decisivo con una doppietta : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la ventesima giornata della Serie A, i Campioni d’Italia si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e hanno allungato in testa alla classifica del campionato: ora i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Lazio, dirette avversarie per la conquista dello scudetto. A trascinare la squadra di Maurizio Sarri è stato Cristiano Ronaldo, ...

Juventus-Parma 2-1 : HIGHLIGHTS - Voti - Pagelle e Tabellino : Juventus-Pama 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del posticipo serale di Serie A che si è concluso proprio in questi istanti all’Allianz Stadium. Juventus-Parma 2-1: di certo non la migliore delle uscite stagionali all’Allianz Stadium, ma tanto basta per volare a +4 sull’Inyer e cominciare a mettere la testa più avanti. Eppure il primo tempo […] L'articolo Juventus-Parma 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino ...

HIGHLIGHTS Juventus Parma : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Juventus Parma Gol e azioni salienti del match tra Juventus e Parma, valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

VIDEO Parma-Roma 0-2 - HIGHLIGHTS - gol e sintesi della partita : Pellegrini decide la sfida con una doppietta : Lorenzo Pellegrini è indubbiamente l’uomo copertina della Roma nell’ottavo di finale di Coppa Italia 2019-2020 appena terminato allo stadio “Ennio Tardini” contro il Parma, sconfitto abbastanza nettamente 2-0 proprio grazie ad una doppietta personale del trequartista della Nazionale italiana. I giallorossi, grazie a questo successo, si qualificano per i quarti di finale della coppa nazionale in cui dovranno far visita ...

HIGHLIGHTS Parma Roma : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: HIGHLIGHTS Parma Roma Gol e azioni salienti del match tra Parma e Roma, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Leggi su Calcionews24.com

Video/ Parma Lecce - 2-0 - : HIGHLIGHTS e gol. Cornelius porta i ducali al 7posto! : Video Parma Lecce, risultato finale 2-0,: highlights e gol della partita, valida nella 19giornata del Campionato di Serie A, al Tardini.

HIGHLIGHTS Parma-Lecce 2-0 : video - gol e sintesi. I ducali escono alla distanza e centrano i tre punti : Il Parma stende il Lecce con il punteggio di 2-0 e manda ufficialmente in archivio la diciannovesima giornata e il girone d’andata della Serie A 2019-2020 nel proprio complesso. I ducali con questo successo volano al settimo posto in classifica ad un solo punto dalla zona Europa League, grazie alle reti di Iacoponi e Cornelius. Per il Lecce, invece, quarto ko consecutivo e situazione che si fa sempre più pericolante, con una sola lunghezza ...

HIGHLIGHTS Parma Lecce : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Parma Lecce Gol e azioni salienti del match tra Parma e Lecce, valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

Video/ Atalanta Parma - 5-0 - : HIGHLIGHTS e gol. Bergamaschi inarrestabili! - Serie A - : Video Atalanta Parma, risultato finale 5-0,: ennesima goleada dei Bergamaschi che travolgono i ducali e si avvicinano al quarto posto.

Video/ Atalanta Parma - 5-0 - : HIGHLIGHTS e gol. Bergamaschi inarrestabili! - Serie A - : Video Atalanta Parma, risultato finale 5-0,: ennesima goleada dei Bergamaschi che travolgono i ducali e si avvicinano al quarto posto.