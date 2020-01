Gf Vip, Barbara Alberti in ospedale: lo sfogo contro Signorini e gli autori (Di domenica 26 gennaio 2020) Per la scrittrice 76enne, concorrente del reality show di Canale 5, le ultime giornate non erano state serene today

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Barbara Alberti contro il Grande Fratello Vip e Signorini - prestia_fabio : RT @infoitcultura: GF Vip, Barbara Alberti in ospedale: “Controllo medico” -