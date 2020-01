Forti scosse di terremoto in Alaska [DATI e MAPPE] (Di domenica 26 gennaio 2020) Forti scosse di terremoto, tra cui un sisma magnitudo 6.1 (06:31 UTC, ipocentro a circa 27 km), sono state registrate a sudovest dell’isola di Amatignak in Alaska: lo rende noto l’istituto geofisico statunitense USGS. Amatignak è una delle isole Delarof, un sottogruppo delle isole Andreanof occidentali, nell’arcipelago delle Aleutine.L'articolo Forti scosse di terremoto in Alaska DATI e MAPPE Meteo Web. meteoweb.eu

