“Figli” non è un film, racconta la vita degli spettatori in sala (Di domenica 26 gennaio 2020) A 20 minuti dall’inizio di “Figli” la sala ha un’età media che forse il titolo più adatto sarebbe Nipoti. Ma io sono un giovane vecchio, c’ho la stessa ansia delle sette signore che si sono catapultate in fila 3 all’apertura dei cancelli, come facevamo noi da giovani ai concerti. La quota millennials arriverà poi, ai trailer, e nella spiegazione che mi do (le babysitter costano, stai a casa finché puoi per rosicchiare spicchi di ore da non pagare) c’è già il senso dell’evento a cui sto inconsapevolmente per partecipare. Figli non è un film, è un reality. È un’installazione artistica diffusa, è un esperimento sociale. È una cosa girata in 2D che si guarda in tre o quattro dimensioni almeno: c’è il copione recitato da Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, il video, il suono; ma poi c’è il pubblico che è in realtà soggetto del film, attori in campo, si fa raccontare, ad un certo punto ... ilnapolista

LegaSalvini : Io #oggivotolega anche per tutti gli immigrati regolari e perbene, che pagano le tasse e mandano i figli a scuola.… - Corriere : Chiudere la casa di chi non c’è più, svuotarla di mobili e oggetti: un’esperienza che segna. Forse chi invecchia do… - Pontifex_it : Fermiamoci sul #VangelodiOggi (Gv 1,29-34), magari anche contemplando un’icona di Cristo, Figlio di Dio fattosi agn… -