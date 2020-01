Virus Cina, Xi: “Situazione grave, l’epidemia accelera”. The Lancet avvisa: “Potrebbe contagiare e non provocare sintomi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il presidente Xi Jinping, dopo aver cercato di infondere fiducia alla popolazione cinese, ha ammesso che la situazione è “grave” e l’epidemia del coronaVirus “accelera“. “Di fronte alla grave situazione di un’accelerazione della diffusione del nuovo coronaVirus, è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito”, ha detto Xi nel corso di una riunione d’emergenza del governo. Qualche minuto prima aveva spiegato che ma Cina può “vincere la battaglia” contro il coronaVirus. “Finché avremo fiducia costante, lavoreremo insieme, con prevenzione e cure scientifiche e politiche precise, saremo sicuramente in grado di vincere la battaglia”, ha detto Xi in una riunione del comitato permanente dei vertici del Politburo. The Lancet: “Potrebbe contagiare a non ... meteoweb.eu

