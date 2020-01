Virus Cina, Wuhan blindata con 1.363 casi confermati: Hong Kong dichiara l’emergenza, solo il Tibet è immune dal contagi (Di sabato 25 gennaio 2020) Salgono a 1.363 i casi confermati in Cina di polmonite da coronaVirus, e con il primo caso confermato nella provincia occidentale del Qinghai, l’unica area della Cina a rimanere esclusa dal contagio rimane la regione autonoma del Tibet. Secondo quanto riferito su Twitter dal Quotidiano del Popolo, inoltre, sono 28 su 31 le amministrazioni provinciali cinesi che hanno indetto il livello massimo di risposta alle emergenze sanitarie causate dalla polmonite da coronaVirus, che ha finora provocato 41 morti nel Paese. Nel frattempo la citta’ di Wuhan vieta la circolazione di veicoli a motore, comprese le auto private nel centro cittadino per ridurre la mobilita’ dei cittadini ed evitare un’ulteriore diffusione della polmonite da coronaVirus. Lo riferisce l’amministrazione locale che precisa che dal bando stanno esentati i veicoli autorizzati per il ... meteoweb.eu

