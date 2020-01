Vine risorge con byte e lancia il guanto di sfida a TikTok (Di sabato 25 gennaio 2020) La nuova app che succede a Vine, chiusa da Twitter nel 2017, si chiama byte e dopo il lancio in versione beta ora è disponibile su Android e iOS. byte mantiene il format dei video in loop della durata di 6 secondi, tuttavia prevede di lanciare a breve un programma che ricompenserà i creatori per supportare entrambe le parti. L'articolo Vine risorge con byte e lancia il guanto di sfida a TikTok proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

