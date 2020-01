Venturato: “L’arbitro? Non ne parlo, ma ha fatto scelte discutibili” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCittadella (Pd) – Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha commentato in sala stampa la sfida di campionato disputata al “Tombolato” contro il Benevento. Il tecnico della compagine veneta ha affrontato vari temi nel post partita. Arbitro – “Non parlo più di arbitri, altrimenti dicono che sono quello che si lamenta sempre perché sono in una società piccola. Oggi l’arbitro ha fatto scelte discutibili, ma quest’anno non parlo più di loro perché vogliamo portare a casa i risultati con le nostre forze“. Prestazione – “Non posso non sottolineare la prestazione della squadra. Ho avuto la sensazione che fosse in fuorigioco il lancio in occasione del primo gol. Abbiamo però commesso un’ingenuità sulla seconda rete e la paghiamo a caro prezzo. Credo che meritassimo di vincere la partita“. Trapani – ... anteprima24

