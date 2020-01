Tosca: età, altezza, peso, marito e figli (Di sabato 25 gennaio 2020) Il percorso artistico di Tosca inizia in una piccola compagnia teatrale di Checco Durante. È in un piano bar romano che approda alla musica e viene notata da Renzo Arbore, il quale la arruola nella trasmissione televisiva Il caso Sanremo con Lino Banfi. Nel 1989 canta la canzone Carcere ‘e mare nella colonna sonora del film Scugnizzi di Nanni Loy. Tosca debutta nel 1990 come cantante con il nome di Tiziana Donati. Fino al 1996 proseguono collabora con Lucio Dalla con il quale duetta nel brano Rispondimi, Riccardo Cocciante con il duetto nel brano L’Amore esiste ancora e Renato Zero, il brano è Inventi. Nel 1992 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con “Cosa farà Dio di me”, ma è nel 1996 che arriva il grande successo. Tosca canta insieme Ron al Festival di Sanremo e il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” (video) si posiziona al primo ... caffeinamagazine

CronacaSocial : A #SanRemo2020 ci sarà anche #Tosca. Ma qual è il suo vero nome? E chi è il suo compagno di vita? LEGGI??… - Tosca_50 : @DaliaDaliaanfo Facile farsi fare gli auguri alla tua età, alla mie speri che non se lo ricordi nessuno ???????? -