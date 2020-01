Torre del Greco, studente 16enne in ospedale col labbro rotto: docente indagato (Di sabato 25 gennaio 2020) Torre del Greco: un docente dell’istituto professionale Cristoforo Colombo è indagato per aver picchiato un alunno 16enne. Un docente di informatica dell’Istituto Cristoforo Colombo di Torre del Greco è indagato per aver aggredito un alunno. Come riporta “Il Mattino”, ieri mattina il ragazzo (16 anni) è andato all’ospedale Maresca con il labbro rotto (è poi stato dimesso con prognosi di 4 giorni), denunciando l’accaduto ai Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe cominciata perché l’alunno, durante la lezione, ha preso il cellulare in mano. Cacciato dall’aula dopo aver preso una nota, il ragazzo ha poi detto al docente che “dovevo andare in bagno, così mi sono affacciato in classe dicendogli che avevo urgenza di allontanarmi per andare ai servizi. Lui mi ha risposto con irruenza che non potevo e che avrei dovuto fare i miei bisogni nel corridoio. ... 2anews

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi Valerio Mastandrea con un monologo di Mattia Torre,… - AzzurreFIGC : #Under19???? Prove di Europeo contro la Svezia????: convocate 20 #Azzurrine, prima chiamata per Pucci e Monnecchi ?? L… - Raiofficialnews : In occasione dell’uscita del film “Figli”, @Radio3tweet ricorda #MattiaTorre. Mercoledì #22gennaio dalle 15:30 on a… -