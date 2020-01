Terremoto 6.8: almeno 20 morti e centinaia di feriti: “Edifici crollati in tutta la città” (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono almeno 18 le vittime del violento Terremoto che ha colpito la parte centrorientale della Turchia. Il bilancio è stato aggiornato dalla protezione civile. Stando all’agenzia Anadolu, la magnitudo di 6,8 gradi della scala Richter riportata in un primo momento dall’agenzia della protezione civile locale Afad è stata successivamente corretta dal centro di controllo sismologico turco Kandilli che ha parlato di magnitudo 6,5. I feriti, secondo le ultime notizie riportate, sarebbero più di trecento. Secondo l’Us Geological Survey, il Terremoto ha avuto una magnitudo di 6,7 della scala Richter e l’epicentro è stato localizzato a quattro chilometri est-nordest della località di Doganyol. Il Terremoto è stato avvertito fino in Siria, Libano e Iran.



La scossa principale, registrata alle 20.55 vicino a Sivrice nella provincia orientale ... caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di 6.8 nell'Est della #Turchia almeno 4 morti #Elazig #ANSA - MediasetTgcom24 : Turchia, terremoto di magnitudo 6.8 nell'est: almeno quattro morti #turchia - MediasetTgcom24 : Terremoto in Turchia: almeno 18 i morti, oltre 500 feriti #turchia -