“Sei tutto ciò che un essere umano non deve essere”. GF Vip, Antonella Elia massacrata dall’opinionista (Di sabato 25 gennaio 2020) Nuova puntata accesissima del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, per la prima volta conduttore del reality show più seguito della televisione italiana, fin dalla prima puntata si sta trovando davanti a dinamiche non troppo facili. Dopo l’espulsione di Salvo Veneziano, accusato di aver pronunciato frasi volgari e sessisti nei confronti di due giovani inquiline della casa, alcuni concorrenti non sembrano minimamente curarsi delle telecamere e continuano a pronunciare frasi che il web condanna. A partire da Barbara Alberti, che ha dipinto Pasquale Laricchia come ‘’Assassino”, “Ci avrebbe fatto qualcosa di brutto”, salvo poi salvarsi in corner parlato di iperbole. Alla scia si sono aggiunti Antonio Zequila e Antonella Elia, ripresi dalle telecamere mentre definivano Valeria Marina “Grassa”, “Mostro”, “Cesso” e chi più ne ha più ne metta.



Durante la ... caffeinamagazine

matteorenzi : Non so che effetto avranno le dimissioni di Di Maio sui 5S. Penso che abbiano iniziato una inesorabile discesa. Era… - SuperTennisTv : 'La cosa più importante che ho imparato è che non importa da dove vieni, di che colore è la tua pelle, se sei alto… - RadioItalia : 'Ma ho paura che, possa perdersi, questo vivere, aa confonderci...' Tutto questo sei tu - @IlVeroUltimo -