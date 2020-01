Sci alpino, Matthias Mayer riporta l’Austria alla vittoria della discesa di Kitzbuehel dopo 6 anni (Di sabato 25 gennaio 2020) Anche se mancava il grande favorito, il tre volte vincitore sulla Streif, il nostro Dominik Paris, la discesa libera di Kitzbuhel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha, come sempre, regalato uno spettacolo incredibile. Tra i punti iconici come la Mausefalle, la Steilhang e, soprattutto la diagonale in contro-pendenza Hausbergkante, le emozioni non sono mancate, anzi. La vittoria è andata al padrone di casa Matthias Mayer che centra il successo numero 8 in carriera, il quarto in questa specialità ed il secondo a Kitzbuhel (interrompendo un digiuno austriaco che si protraeva da ormai sei anni), andando a beffare il connazionale Vincent Kriechmayr e lo svizzero Beat Feuz che, ormai, si sentivano la vittoria in tasca, per giunta a pari merito. Con questo risultato la corsa alla Sfera di Cristallo si tinge ufficialmente di “giallo”. Aleksander ... oasport

