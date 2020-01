Rachel Cusk e le vite degli altri (Di sabato 25 gennaio 2020) Rachel Cusk ha iniziato a scrivere quando, da bambina, ha dovuto trascorrere un lungo periodo in ospedale: «Essere malata mi ha dato il dono, o la maledizione, di sapere osservare la vita, oltre che di starvi semplicemente immersa. È piuttosto comune tra gli scrittori avere avuto un’esperienza di questo tipo nell’infanzia. E io credo che, una volta guadagnata, quella prospettiva non si perda mai». Parecchi anni dopo, ormai adulta e trapiantata dal Canada all’Inghilterra, è stata furiosamente attaccata per due memoir, uno nel quale dichiarava che diventare madre ha anche dei risvolti negativi (A Life’s Work: On Becoming a Mother) e uno dove descriveva il proprio divorzio (Aftermath: On Marriage and Separation). Oggi Cusk è considerata una delle scrittrici più intelligenti e sovversive, e i suoi libri sono in cima alle classifiche più prestigiose. Ciò è avvenuto ... vanityfair

Inprimeit : Rachel Cusk e le vite degli altri - reppomanuno : RT @_MattiaInsolia: Ho appena chiuso #Transiti, di Rachel Cusk. E niente, è bellissimo. Come direbbe Salinger, è uno di quei libri che qua… - reppomanuno : RT @RivistaStudio: Con Onori, pubblicato da @Einaudieditore, si chiude la trilogia che esplora il ruolo delle storie nelle nostre vite http… -