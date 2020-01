Luca Sacchi, Anastasia si sfoga: «Non sono dr. Jekyll e mr. Hyde». Nelle chat le liti tra i due fidanzati (Di sabato 25 gennaio 2020) «Ti sembro dottor Jekyll e mister Hyde?», scriveva Anastasia Kylemnik al suo fidanzato, Luca Sacchi. «Una cifra. Sembra che giochi con i miei sentimenti» ribatteva il 24enne,... ilmessaggero

ennemme : Storia che dice e dirà ancora molto, a lungo, sotto tanti punti di vista. Non esemplare, ma per più aspetti ci va v… - zazoomblog : Luca Sacchi il padre: “Quella sera forse era uscito per controllare Anastasiya” - #Sacchi #padre: #“Quella #forse -