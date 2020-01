L’omicidio di Soleimani e la dottrina della minaccia imminente (Di sabato 25 gennaio 2020) L’omicidio di Qasem Soleimani in Iraq è stato legittimato dagli Stati Uniti con l’argomento secondo il quale il generale iraniano avrebbe rappresentato un’imminente pericolo. Da un punto di vista legale, l’uso superficiale che è stato fatto del termine “imminente” apre a una serie di considerazioni. Nella giurisprudenza internazionale, la figura dell’autodifesa include la facoltà di anticipare assalti che per certo avranno luogo nel futuro immediato. Tutto si muove in uno spazio sensibile a interpretazioni politiche e tattico-militari. Ovvero, se le nazioni non devono attendere di accusare il colpo del nemico prima di reagire, non è ammesso l’impiego della forza in virtù di mere speculazioni. L’amministrazione americana ha iniziato una discussione sull’applicazione di queste regole nell’ambito delle armi di distruzione di massa e il terrorismo. Il tema è di intesse per la ... it.insideover

