LIVE Dinamo Sassari-Trento 19-26, Serie A basket in DIRETTA: primo quarto ad altissime percentuali per gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 Gran canestro di Stefano Gentile! In allontanamento, dalla media, firma il -5 Sassari. Un minuto senza canestri, Trento può recriminare per un paio di tiri aperti dall'arco usciti dopo un'ottima circolazione. Inizia il secondo quarto TOP SCORER – Sassari: Evans, Pierre, Bilan 4; Trento: Craft 6 Jerrells scarica per Bucarelli che fa saltare l'avversario in arrivo, prende il tiro dai sei metri, ma è un air ball: si chiude qui il primo quarto, con una Trento offensivamente inappuntabile con il 58% da due e l'80% da tre. 19-26 Evans dal pitturato, prova a reggere il ritmo Sassari rispetto a una Trento partita davvero col turbo. 17-26 BLACKMON! Tripla del +9 per aprire l'ultimo minuto! 17-23 Ancora nella battaglia, Bucarelli che segna in allontanamento il -6 Sassari! 15-23 Step back di Kelly, Trento sale ...

