Involtini primavera con carne e verdure, la ricetta per festeggiare a casa tua (Di sabato 25 gennaio 2020) Gli Involtini primavera autentici sono croccanti, leggeri e di dimensioni contenute, tanto da poter essere gustati in quattro morsi. Il ripieno tradizionale, a base di carne (ma esistono anche versioni vegetariane e a base di gamberi), è accompagnato da verdure al dente e salsa di soia. Negli Involtini primavera migliori si può riconoscere ogni singolo ingrediente, ed è questo che rende l'esperienza sensoriale straordinaria. Purtroppo, per assaggiarne di così avete solo tre opzioni: andare in Cina, prenotare un tavolo in un ristorante d'altissimo livello (nella Guida Michelin 2020 i cinesi stellati in Italia sono sei. Quasi tutti a Milano), che li prepari al momento. Oppure cucinarveli da soli. Il che richiede circa 40 minuti di lavoro in cucina. Niente di complicato, in realtà, basta procurarsi la ricetta autentica (in basso) e procedere con ... gqitalia

