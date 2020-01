Gossip Uomini e Donne, Alessandro e Veronica: “Siamo ripartiti da zero” (Di sabato 25 gennaio 2020) Alessandro e Veronica dopo Uomini e Donne: “Siamo ripartiti da zero” Per molti telespettatori la scelta sgangherata e affatto prevista di Alessandro e Veronica (o per meglio dire, la seconda scelta) è stata più sincera dell’intero percorso di Giulio Raselli che, alla fine, ha optato per Giulia D’Urso. Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, l’aveva detto in un’intervista: si sarebbe ripreso Veronica in un modo o nell’altro. Lei ha ceduto e ora sono ancora insieme, più felici di prima, come hanno svelato loro stessi in un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine: “Siamo ripartiti da zero, senza rancori. Sembra tutto nuovo e stiamo molto bene. Guardiamo al passato con il sorriso”. Da quando si sono scelti nello studio mariano “abbiamo passato tutto il tempo insieme ed è stato meglio di come ... lanostratv

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Beh che dire - Manuel_Real_Off : Beh che dire - ItsLucyEm : Diretta Uomini e Donne, Erik contro Valentina: 'Ti metti in mezzo di qua e di là' -