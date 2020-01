GF Vip, Barbara Alberti continua a minacciare il ritiro: «E’ un gioco che non so fare. Mi sono sempre levata dalle palle al momento giusto. Signorini non fa altro che sgridarmi» (Di sabato 25 gennaio 2020) Barbara Alberti con Rita Rusic - GFVIP Potrebbe concludersi prematuramente l’avventura di Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ieri sera nella sesta puntata, la scrittrice ha infatti espresso ad Alfonso Signorini il desiderio di abbandonare il gioco, a suo dire dipeso dal fatto che non riesce a vivere come dovrebbe lo spirito ‘ludico’ del reality, stando male ogni volta che è chiamata a fare le nomination. Scongiurato l’abbandono in diretta, anche perché è finita al televoto con Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa, Barbara ha continuato a spiegare il suo punto di vista: “Non la reggo questa cosa. Ho il privilegio che è soltanto un gioco, che posso togliermi. Non è la scelta della vita, capito?, quando devi decidere se fai operare tuo figlio o tua figlia, capito cosa voglio dire? Non è una cosa così drammatica, però posso ... davidemaggio

