GF VIP 4, nomination a sorpresa. Chi sono i più votati? (Di sabato 25 gennaio 2020) Si scalda l’atmosfera nella casa del GF VIP 4 dove, ieri sera, si sono svolte delle nomination a sorpresa. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i partecipanti che, con un comunicato ufficiale sono stati informati di dover procedere con le nomination. In particolare, i concorrenti sarebbero stati suddivisi in due gruppi, gli uomini e le donne. Queste ultime avrebbero votato subito, gli uomini nella giornata di oggi. Ma non è tutto: per alcuni sarebbe stata prevista la nomination palese, per altri no. A deciderlo sarebbe stata la sorte. Com’è andata? Scopriamolo insieme! GF VIP 4, le nomination a sorpresa delle donne Le nomination delle donne iniziano con il sorteggio delle buste per definire chi, tra loro, avrebbe dovuto fare la nomination palese. sono tre le donne che dovranno nominare palesemente uno dei propri compagni d’avventura. Si tratta di Rita Rusic, ... kontrokultura

