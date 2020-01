Formello, bimbi maltrattati in asilo: maestre sotto accusa (Di sabato 25 gennaio 2020) Due maestre di un asilo di Formello sono state tratte in arresto dai carabinieri. Poste ora ai domiciliari, le due donne dovranno rispondere dell’accusa di maltrattamento, per aver percosso, umiliato e punito i loro piccoli alunni. I bimbi maltrattati in asilo, di appena 3-4 anni, subivano “trattamenti esemplari” di ogni genere. bimbi maltrattati in asilo: l’allarme ai carabinieri I carabinieri della stazione di Formello hanno condotto una indagine lampo coordinati dalla Procura di Tivoli. Il campanello d’allarme è scattato dopo delle segnalazioni partite da alcuni genitori. Questi ultimi si erano insospettiti per la reticenza dei bambini nell’andare a scuola. Alcuni dei bimbi maltrattati in asilo assumevano comportamenti violenti a casa, si esprimevano con parole aggressive, utilizzando gli stessi modi che subivano e vedevano in classe. Le indagini ... kontrokultura

