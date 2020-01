Fiorentina Genoa, Criscito sbaglia il primo rigore in carriera (Di sabato 25 gennaio 2020) Mimmo Criscito ha sbagliato il primo rigore in carriera durante Fiorentina-Genoa: il difensore si è fatto ipnotizzare da Dragowski Mimmo Criscito ha sbagliato il primo rigore in carriera durante Fiorentina-Genoa. Il capitano dei rossoblù si è fatto ipnotizzare da Dragowski che è riuscito a respingere il tiro del difensore. Si ferma così 13 la striscia di rigori consecutivi realizzati da Criscito. In questa stagione ne aveva già realizzati sei. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

acffiorentina : DRAGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Para il rigore a Criscito. Fiorentina ?? Genoa 0?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaGenoa - acffiorentina : Grazie #NarcisoParigi - la dedica della Fiesole. Fiorentina ?? Genoa 0?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaGenoa - DiMarzio : #FiorentinaGenoa, le formazioni ufficiali ?? -