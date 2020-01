Fiorentina, Dragowski: «Porta inviolata positiva, ma bisogna fare gol» (Di sabato 25 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Dragowski, portiere della Fiorentina, al termine della gara contro il Genoa terminata con un pari Bartłomiej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina, ha rilasciato un commento sul pareggio fra i viola e il Genoa ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del portiere, distintosi per aver parato un rigore nel primo tempo a Criscito. «Oggi passo indietro? Non lo so. Sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile, avevano bisogno di punti anche loro. Non possiamo vincerle tutte. Non aver preso gol per la terza volta di fila è positivo. Guardiamo avanti: giocheremo in Coppa Italia e vogliamo vincere. Dobbiamo continuare coi clean sheet ma poi il gol bisogna farlo. Manca Ribery? Sicuramente è un fuoriclasse. Quando gioca con noi, ci dà qualcosa in più. Fuori dal campo è un bravissimo ragazzo. Vederlo in campo è qualcosa di speciale. Inter? Siamo pronti». Leggi ... calcionews24

