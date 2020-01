Erdogan vuole reintrodurre il matrimonio riparatore in Turchia (Di sabato 25 gennaio 2020) “Sposa il tuo stupratore”: è questo il nome con cui le cittadine e i cittadini turchi hanno etichettato la proposta di legge in discussione al parlamento e che reintroduce il cosiddetto matrimonio riparatore. Secondo la controversa misura presentata dal partito Libertà e Giustizia del presidente Recep Tayyip Erdogan chi è accusato di violenza sessuale contro un minore potrà evitare il carcere sposando la sua stessa vittima se quest’ultima ha meno di 18 anni e se la differenza di età tra i due è inferiore ai 10 anni. La legge era già stata presentata dall’Akp nel 2016, ma il parlamento si era visto costretto a sospendere la discussione e a ritirare la misura a causa delle critiche internazionali e delle proteste interne che aveva causato. Anche questa volta le associazioni che lottano per la tutela dei diritti delle donne sono scese in strada per manifestare, allargando così il ... it.insideover

