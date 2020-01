Bob: prosegue la striscia vincente di Francesco Friedrich. Altro trionfo, nel 2 a Koenigssee (Di sabato 25 gennaio 2020) Ora ha ingranato la settima marcia e non sembra volersi davvero fermare più. prosegue l’infinita striscia di vittorie per Francesco Friedrich nella Coppa del Mondo di bob: da Winterberg a Koenigssee, passando per La Plagne ed Igls, il teutonico è imbattuto con sette successi consecutivi. Il campione di tutto al momento sembra essere davvero imbattibile. Anche oggi, nel due, sul catino di casa non c’è stata storia: un vero e proprio monologo del nativo di Pirna. Miglior tempo in entrambe le run, totale di 1:38.66 ed avversari costretti ad arrendersi. Alle sue spalle troviamo il canadese Justin Kripps, autore di un’eccellente rimonta nella seconda discesa che gli è valsa la piazza d’onore ad oltre mezzo secondo di ritardo. Chiude il podio l’Altro tedesco Nico Walther, a 53 centesimi dal compagno di squadra. Nella top-5 un Altro teutonico, Richard Oelsener, e ... oasport

Bob prosegue Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bob prosegue