Beppe Grillo annulla il suo tour e annuncia: “Mi devo operare” (Di sabato 25 gennaio 2020) "A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia” ha spiegato il comico genovese, annunciando a sorpresa l'annullamento del suo prossimo tour di spettacoli che era in programma febbraio. fanpage

