Al Teatro Romano parte il primo appuntamento “Paese in Vetrina” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Continua Domenica 2 febbraio 2020 #DomenicalMuseo, dove tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visibili gratuitamente. L’iniziativa rientra nella norma del Decreto Franceschini, in vigore dal 1°luglio 2014. L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento e il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio rientrano tra gli Istituti museali aperti gratuitamente. Presso il museo caudino, oltre alle collezioni, è possibile accedere alla Torre con accoglienza dei volontari “Sentinelle della Torre”, alle mostre “La triste historia di Donna Maria D’Avalos, principessa di Montesarchio” e “Rosso Immaginario” con la presentazione multimediale dei crateri di Caudium e di Assteass, il vaso più bello del mondo. Al Teatro Romano di Benevento parte il primo appuntamento “Paese in Vetrina”: l’iniziativa è finalizzata ... anteprima24

