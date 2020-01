Virus cinese: dobbiamo avere paura? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quanto dobbiamo avere paura del coronaVirus cinese? Gli scienziati che ne seguono la diffusione e l'evoluzione, quanto ne sanno davvero? E che cosa si sta scoprendo, giorno dopo giorno? Orientarsi, tra psicosi, allarmi veri e allarmismi, e l'inevitabile clima di incertezza quando si ha a che fare con un Virus nuovo, non è facile. Cosa dice l'Oms L'Oms, quando mercoledì scorso ha riunito i suoi esperti a Ginevra, ha deciso di non dichiarare il Virus cinese un'emergenza sanitaria mondiale. «Lo è sicuramente in Cina, non lo è, al momento, a livello globale» ha specificato Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell'Oms. «Non c'è ancora evidenza di trasmissione uomo-uomo al di fuori della Cina, anche se non significa che ciò non possa accadere». E ha aggiunto: «Ci sono ancora molte cose che non sappiamo, per esempio quanto facilmente si trasmette e qual è il suo tasso di mortalità». Al ... panorama

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Corriere : Virus cinese, arriva a Roma l’ultimo volo da Wuhan: mascherine e cordone sanitario -