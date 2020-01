Valerio Scanu: oggi, altezza, età, chi è (Di venerdì 24 gennaio 2020) Potrebbe esserci Valerio Scanu dietro l'identità dell'Angelo, uno dei personaggi più convincenti a livello canoro de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera di Milly Carlucci su Rai1. Conosciamolo meglio.Nato a La Maddalena, in Sardegna, il 10 aprile 1990, a 4 anni partecipa a Bravo Bravissimo, lo show per baby talenti di Mike Bongiorno in onda su Rete4, ma è nel 2008 che diventa famoso partecipando ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi secondo dietro Alessandra Amoroso. La coppia canta a Sanremo 2010 Per tutte le volte che nella serata dei duetti, il brano che fa trionfare Scanu alla prima partecipazione festivaliera. Nel 2016 Valerio torna all'Ariston con Finalmente piove, scritta da Fabrizio Moro, ma si piazza solo 13esimo. Ha festeggiato nel 2019 il doppio lustro di carriera con l'album Dieci.Valerio Scanu: oggi, altezza, età, chi è pubblicato ... blogo

