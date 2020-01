Trasporti, sindacati contro la scelta di Busitalia di trasferire i capolinea (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNon è piaciuto alle organizzazioni sindacali del settore trasporto il provvedimento che trasferisce alcune linee della società Busitalia da via Ligea a via Vinciprova. Per questo motivo, in una lettera, indirizzata tra gli altri anche al Prefetto di Salerno, viene avanzata una richiesta urgente per un incontro e contemporaneamente l’immediata sospensione del provvedimento aziendale. Le organizzazioni sindacali fanno riferimento all’avvio di una prima fase di procedura di raffreddamento e conciliazione. “Come già avvenuto in vari incontri tra le parti, le scriventi OO.SS. non sono ostili a tale provvedimento, ma hanno richiesto già dal 2018 una serie di azioni di adeguamento delle strutture igienico sanitarie e la messa in sicurezza del sito – Si legge nella lettera firmata da i tre segretari provinciali di Cgil Cisl e Uil del settore Trasporti- La ... anteprima24

