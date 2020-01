‘Ti si infuoca tutto…’: Justine Mattera totalmente nuda, intrappolata da un velo trasparente [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Justine Mattera e la lotta contro il cancro Justine Mattera non è solo una modella cui piace mostrare il proprio corpo. Per chi la segue da tempo sa perfettamente che la soubrette italo-americana è stata colpita da molto vicino quando si parla di cancro. Tempo fa, ospite a La Vita in Diretta la donna parlava del linfoma di Hodgkin che ha colpito la sorella e della sua battaglia contro il basalioma. Ora, a distanza di anni l’ex moglie di Paolo Limiti si è schierata a favore della ricerca contro i tumori. Oltre alla 48enne per a #TagadaLeStorie, sono andate in onda anche la testimonianza del campione Stefano Selva. La soubrette italo-americana si mostra seminuda su Instagram: seguaci in visibilio Ma nelle ultime ore Justine Mattera è tornata a far parlare di sé per le foto che posta sul suo profilo Instagram. La nota soubrette americana, arrivata in Italia più di 20 anni fa come ... kontrokultura

