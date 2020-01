Spunta la scritta “Qui ebrei” sulla casa del figlio di un’ex deportata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un altro episodio sulla scia dell’antisemitismo. sulla porta di ingresso della casa del figlio di un’ex deportata è apparsa la scritta “Juden hier”, che significa “qui ci sono ebrei”. L’episodio è accaduto a Mondovì, in provincia di Cuneo. Il protagonista della vicenda, inoltre, è Aldo Rolfi, figlio di Lidia, una partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, testimone dell’orrore dei campi di sterminio degli ebrei. Sul caso sono in corso le indagini della Digos e dei carabinieri di Cuneo. casa ex deportata: “Qui ebrei” A pochissimi giorni dalla celebrazione e dal ricordo della giornata della Memoria, una scritta antisemita è apparsa sulla porta di ingresso di un’abitazione di Mondovì, vicino a Cuneo. Non per casualità, “Qui ebrei” è stato scritto proprio davanti alla casa del figlio di un’ex deportata a ... notizie

