Soleil Sorge ecco perché è finita con Jeremias Rodriguez (Di venerdì 24 gennaio 2020) Solei Sorgè parla della fine del suo rapporto con Jeremias Rodriguez. I due si erano fidanzati durante il loro naufragio sull’Isola dei Famosi e ultimamente hanno messo fine al loro rapporto, senza dare però particolari spiegazioni sull’accaduto. Soleil, che sarà nella prossima edizione di “Pechino Express”, ha fatto capire che Jeremias ha qualche responsabilità: “E’ un capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti – ha raccontato in un’intervista a “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia – te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle “speranze” riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”. Un accenno anche a Luca Onestini, che aveva fatto parlato di ... people24.myblog

